Помогите!!! 20 балов честно Периметр прямоугольника равен 50 см. Найдите длины сторон этого прямоугольника ,если известно, что они выражаются числами ,кратными 5,

Гость: Гость:

Если это прямоугольник, то получается что у него 4 стороны и надо написать его ширину и длину Получается: длина - по 15 см, а ширина - по 10 см Ход решения: 15*2+10*2=50 см Причем каждое это число (и 15, и 10) кратные 5 Надеюсь все понятно!!!