Помогите!!! 20 балов честно Периметр прямоугольника равен 50 см. Найдите длины сторон этого прямоугольника ,если известно, что они выражаются числами ,кратными 5,
Математика
Помогите!!! 20 балов честно Периметр прямоугольника равен 50 см. Найдите длины сторон этого прямоугольника ,если известно, что они выражаются числами ,кратными 5,
Ответ(ы):
Гость:
Если это прямоугольник, то получается что у него 4 стороны и надо написать его ширину и длину Получается: длина - по 15 см, а ширина - по 10 см Ход решения: 15*2+10*2=50 см Причем каждое это число (и 15, и 10) кратные 5 Надеюсь все понятно!!!
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