Помогите пожалуйста )) 1) запишите дроби: одна вторая , одна пятая , две третьих , т??и четверти. объяните что означает каждая дробь 2) Начертите отрезок длинной 18 клеточек .Начертите отрезки ,равные 1/9 , 4/9 1/3 5/6 данно...

Математика
Помогите пожалуйста )) 1) запишите дроби: одна вторая , одна пятая , две третьих , т??и четверти. объяните что означает каждая дробь 2) Начертите отрезок длинной 18 клеточек .Начертите отрезки ,равные 1/9 , 4/9 1/3 5/6 данного отрезка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1   1  2  3 2   5  3  4 Дробь это деление на части. К примеру режишь арбуз на половину и это будет 1                                                                                     2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Даю 15 баллов, если сделаешь 2 задания!!! Английский язык 6 класс пожалуйста помогите сделать
Ответить
Математика
Помогите!!! 20 балов честно Периметр прямоугольника равен 50 см. Найдите длины сторон этого прямоугольника ,если известно, что они выражаются чи...
Ответить
Биология
Самая опасная акула в мире
Ответить
Русский язык
Выпиши слова с пропущенными орфограммами вставь нужные буквы,рядом запиши проверочные слова.Обозначь орфограммы.
Ответить
Математика
(X+18):6=11помогите пожалуйста
Ответить