Помогите пожалуйста )) 1) запишите дроби: одна вторая , одна пятая , две третьих , т??и четверти. объяните что означает каждая дробь 2) Начертите отрезок длинной 18 клеточек .Начертите отрезки ,равные 1/9 , 4/9 1/3 5/6 данно...
Математика
Помогите пожалуйста )) 1) запишите дроби: одна вторая , одна пятая , две третьих , т??и четверти. объяните что означает каждая дробь 2) Начертите отрезок длинной 18 клеточек .Начертите отрезки ,равные 1/9 , 4/9 1/3 5/6 данного отрезка
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 1 2 3 2 5 3 4 Дробь это деление на части. К примеру режишь арбуз на половину и это будет 1 2
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