Даю 15 баллов, если сделаешь 2 задания!!! Английский язык 6 класс пожалуйста помогите сделать
Английский язык
Даю 15 баллов, если сделаешь 2 задания!!! Английский язык 6 класс пожалуйста помогите сделать
Ответ(ы):
Гость:
Задание1 POSITIVE: Hard-working, shy, generous, sociable, fascinating, sympathetic, fantastic, happy. NEGATIVE: Lasy, boring, unhappy, terrible, unsympathetic, selfish. Задание 2 1-d, 2-g, 3-h, 4-i, 5-j, 6-e, 7-f, 8-b, 9-a, 10-c.
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