Первый автомобиль проехал 4км.а второй 9км.,причем первый из них израсходовал на 600??р.меньше чем второй.сколько бензина израсходовал каждый авто,если на 1 км.пути они расходовали бензина поровну?

Математика
Первый автомобиль проехал 4км.а второй 9км.,причем первый из них израсходовал на 600??р.меньше чем второй.сколько бензина израсходовал каждый авто,если на 1 км.пути они расходовали бензина поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 9 - 4 = 5 (км) разница в расстоянии. Разница в расходе 600 г.  2) 600 : 5 = 120 (гр,) бензина расходуется на 1 км. 3) 4 * 120 = 480 (гр.) бензина израсходовал 1 автомобиль. 4) 9 * 120 = 1080 (гр.) бензина израсходовал 2 автомобиль. 
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