Первый автомобиль проехал 4км.а второй 9км.,причем первый из них израсходовал на 600??р.меньше чем второй.сколько бензина израсходовал каждый авто,если на 1 км.пути они расходовали бензина поровну?

Математика

Первый автомобиль проехал 4км.а второй 9км.,причем первый из них израсходовал на 600??р.меньше чем второй.сколько бензина израсходовал каждый авто,если на 1 км.пути они расходовали бензина поровну?

Автор: Гость