Помогите пж у меня такой вопрос на изготовление железной ёмкости требуется 3 кг 330?? железа а на изготовление крышки для ёмкости нужна в 3 раза меньше масса метала сколько кг металла нужно для 4 таких ёмкостей ?

Математика

Помогите пж у меня такой вопрос на изготовление железной ёмкости требуется 3 кг 330?? железа а на изготовление крышки для ёмкости нужна в 3 раза меньше масса метала сколько кг металла нужно для 4 таких ёмкостей ?

Автор: Гость