Помогите пж у меня такой вопрос на изготовление железной ёмкости требуется 3 кг 330?? железа а на изготовление крышки для ёмкости нужна в 3 раза меньше масса метала сколько кг металла нужно для 4 таких ёмкостей ?

Математика
Помогите пж у меня такой вопрос на изготовление железной ёмкости требуется 3 кг 330?? железа а на изготовление крышки для ёмкости нужна в 3 раза меньше масса метала сколько кг металла нужно для 4 таких ёмкостей ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
металл на крышке-3300г:3=1100гвес емкости с крышкой- 3300+1100=4400гвес 4 емкостей с крышками -4400*4=17600г или 4400+4400+4400+4400=17600г

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