Чем отличаются формы одного и того же слова от одно коренных слов?
Русский язык
Чем отличаются формы одного и того же слова от одно коренных слов?
Ответ(ы):
Гость:
Формы одного и того же слова это изменения окончания ,а однокоренные слова это добавления разных частей слова.
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