Помогите научите делить проходили тему я непонел
Математика
Помогите научите делить проходили тему я непонел
Ответ(ы):
Гость:
Раздели 9 яблок на 3 мальчика поровну. Когда ты это сделаешь то поймёшь что выполнил 9:3. Вот ты и умеешь делить
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