Каковы генотипы родителей и детей,если у светловолосой матери и темноволосового ??тца 5 детей,все темноволосый
Биология
Каковы генотипы родителей и детей,если у светловолосой матери и темноволосового ??тца 5 детей,все темноволосый
Ответ(ы):
Гость:
Аа у матери, АА у отца, Аа у детей
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