Каковы генотипы родителей и детей,если у светловолосой матери и темноволосового ??тца 5 детей,все темноволосый

Биология

Каковы генотипы родителей и детей,если у светловолосой матери и темноволосового ??тца 5 детей,все темноволосый

Автор: Гость