Почему лягушка прыгает,а жаба ходит

Биология
Почему лягушка прыгает,а жаба ходит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У лягушек обычно гладкая кожа и длинные лапки — для того чтобы удобнее было прыгать. У жаб лапки короткие, а кожа пупырчатая, а тело короткое и приземистое Прыгает она тяжело, неуклюже, а чаще просто ходит по земле, переступая лапами.
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