Почему лягушка прыгает,а жаба ходит

Гость: Гость:

У лягушек обычно гладкая кожа и длинные лапки — для того чтобы удобнее было прыгать. У жаб лапки короткие, а кожа пупырчатая, а тело короткое и приземистое Прыгает она тяжело, неуклюже, а чаще просто ходит по земле, переступая лапами.