Помогите с задачей 78 пожалуйста
Математика
Помогите с задачей 78 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
6м50см-4м=2м50см 6м50см+2м50см=9м 57р60коп/9м=5760коп/9м=640коп=6р40коп 6м50см*6р40коп=41р60коп Света 57р60коп-41р60коп=16р00коп Настя
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