Какое полезное ископаемое описано:имеет чёрный цвет,блестит,твёрдый,но хрупкий,г??рит?
Обществознание
Какое полезное ископаемое описано:имеет чёрный цвет,блестит,твёрдый,но хрупкий,г??рит?
Ответ(ы):
Гость:
Природный уголь, но более опасен УРАН.
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