Выписать из текста слова синонимы и выполнить задание 7
Русский язык
Выписать из текста слова синонимы и выполнить задание 7
Ответ(ы):
Гость:
Жанр: художественный в прямом смысле, т.к. говорится о лампах и люстре. А если бы говорилось о людях то было бы уже в переносном значении.)
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