Из двух поселков друг другу выехали два велосипедиста. Один ехал со скоростью 350км\мин,а другой- со скоростью 280км\мин.Через 15 минут они встретились. Найди расстояние между поселками.

Математика

Из двух поселков друг другу выехали два велосипедиста. Один ехал со скоростью 350км\мин,а другой- со скоростью 280км\мин.Через 15 минут они встретились. Найди расстояние между поселками.

Автор: Гость