Из двух поселков друг другу выехали два велосипедиста. Один ехал со скоростью 350км\мин,а другой- со скоростью 280км\мин.Через 15 минут они встретились. Найди расстояние между поселками.

Математика
Из двух поселков друг другу выехали два велосипедиста. Один ехал со скоростью 350км\мин,а другой- со скоростью 280км\мин.Через 15 минут они встретились. Найди расстояние между поселками.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) (350+280)*15=630*15=9450 (м) иначе 9 км 450 м
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