Сочинение на тему "Смерть Тараса Бульбы"

Гость: Гость:

Для Остапа товарищи, друзья, отец - самое дорогое. Он предан им. Остап решителен, сдержан, он сражается бесстрашно, как лев. Не зря Остапа выбрали куренным атаманом. Он - гордость отца, а Андрий - позор. В сцене пленения, Остап держится стойко, мужественно. Он отбивается до последнего, но врагов слишком много, а силы уже на исходе. Его пленили. Остапа казнили. Он погиб, как герой, который вынес все муки и испытания. Вынес все тяготы казни. Ему помогли- любовь к товарищам и родине. Во время казни Остапа Тарас смотрел потупив глаза, но когда сыну понадобилась поддержка, он крикнул : "Слышу! ". Это "Слышу! " - безграничная любовь и нежность к сыну, гордость, ненависть к врагам, угроза отомстить. Тарас Бульба принял смерть своих дорогих, любимых сыновей. Смерть истинного казака и предателя - сына.