10 вопросов по теме "Координатная Прямая" СРООЧНО!!

Гость: Гость:

1. Что называется координатной прямой? 2. Как называется расстояние от 0 до 1? 3. Что такое единичный отрезок? 4. Каким числом обозначается начальная точка отсчёта? 5. Где располагаются отрицательные числа: справа или слева? 6. Где располагаются положительные числа: справа или слева? 7. Чем различаются отрицательные и положительные числа? 8. Чем отличаются числа 1 и -1? 9. Сколько единичных отрезков будет от 0 до 7? 10. Какой буквой нужно обозначать начало отсчёта?