Пожалуйста помогите решить: Sin^2y-siny-2=0

Алгебра
Пожалуйста помогите решить: Sin^2y-siny-2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
sin(y)-2=0                             1+sin(y)=0 sin(y)=2                                sin(y)=-1 Не подходит.                      y=π/2 +2πn; n∈Z
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