Спортивная площадка прямоугольной формы занимает площадь 108 квадратных метров ширина площадки 9 метров найди её периметр.
Математика
Спортивная площадка прямоугольной формы занимает площадь 108 квадратных метров ширина площадки 9 метров найди её периметр.
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b 108=a*9 a=108/9=12 m
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