Поселков расстояние между которыми 78 км вышли одновременно навстречу друг другу ??ва лыжника один лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью 14 километров в час через сколько часов они встретятся

Математика

Поселков расстояние между которыми 78 км вышли одновременно навстречу друг другу ??ва лыжника один лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью 14 километров в час через сколько часов они встретятся

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