Поселков расстояние между которыми 78 км вышли одновременно навстречу друг другу ??ва лыжника один лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью 14 километров в час через сколько часов они встретятся

Математика
Поселков расстояние между которыми 78 км вышли одновременно навстречу друг другу ??ва лыжника один лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью 14 километров в час через сколько часов они встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=78км v1=12 км/ч v2=14км/ч t-? t=S/(V1+V2)= 78/26=3часа через 3 часа
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