Правильно что, с сообщающихся сосудах отношение высот столбов жидкостей, отсчиты??аемых от границы из раздела прямо пропорционально отношению их плотностей?

Физика

Правильно что, с сообщающихся сосудах отношение высот столбов жидкостей, отсчиты??аемых от границы из раздела прямо пропорционально отношению их плотностей?

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