Найти вторую производную y``(х)=X^4-10*X^2+10
Алгебра
Найти вторую производную y``(х)=X^4-10*X^2+10
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние между городами и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60км/ч. В это время навстречу им из зимо...
Химия
Подберите коэффициенты в схемах окислительно-восстановительных реакций. Укажите окислитель и восстановитель. 1) KClO3 + S = KCl + SO2 2) Cu(NO3...
Математика