Найти вторую производную y``(х)=X^4-10*X^2+10

Алгебра
Найти вторую производную y``(х)=X^4-10*X^2+10
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