Даю 15 баллов!!!! задание 1
Русский язык
Даю 15 баллов!!!! задание 1
Ответ(ы):
Гость:
Красный георгин, красная манжета, железнодорожный плацкарт, кудрявая бакенбарда, поэтическая перифраза, домашний тапочек, чёрный пожарища, зловещий пожарища.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На пружину жесткостью k подвесили груз массой m . Каково удлинение пружины? Каким о??о будет , если вместо одной пружины взять две такие же пружины...
Русский язык
Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на...