Даю 15 баллов!!!! задание 1

Русский язык
Даю 15 баллов!!!! задание 1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красный георгин, красная манжета, железнодорожный плацкарт, кудрявая бакенбарда, поэтическая перифраза, домашний тапочек, чёрный пожарища, зловещий пожарища.
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