2x+17=22+3x решите уравнение

Математика
2x+17=22+3x решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2х-3х=22-17 -х=5 х=-5 переносим слагаемые, приводим подобные
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