Помогите, пожалуйста, доказать! Мне нужно подробное док-во! На стороне AD параллел??грамма ABCD взята точка P так, что AP=AD/n; Q - точка пересечения прямых AC и BP. Докажите, что AQ=AC/(n+1).
Геометрия
Помогите, пожалуйста, доказать! Мне нужно подробное док-во! На стороне AD параллел??грамма ABCD взята точка P так, что AP=AD/n; Q - точка пересечения прямых AC и BP. Докажите, что AQ=AC/(n+1).
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