Помогите, пожалуйста, доказать! Мне нужно подробное док-во! На стороне AD параллел??грамма ABCD взята точка P так, что AP=AD/n; Q - точка пересечения прямых AC и BP. Докажите, что AQ=AC/(n+1).

Геометрия

Помогите, пожалуйста, доказать! Мне нужно подробное док-во! На стороне AD параллел??грамма ABCD взята точка P так, что AP=AD/n; Q - точка пересечения прямых AC и BP. Докажите, что AQ=AC/(n+1).

Автор: Гость