Какое существительное,обозначающее НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ предмет,в английском языке по традиции может быть заменено личным местоимением she?
Английский язык
Какое существительное,обозначающее НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ предмет,в английском языке по традиции может быть заменено личным местоимением she?
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