Из двух поселков расстояние между которыми 78 км шли одинаково со скоростью лыжники первый лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью скоростью 14 километров час через сколько часов вы встречаться

Математика

Из двух поселков расстояние между которыми 78 км шли одинаково со скоростью лыжники первый лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью скоростью 14 километров час через сколько часов вы встречаться

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