Из двух поселков расстояние между которыми 78 км шли одинаково со скоростью лыжники первый лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью скоростью 14 километров час через сколько часов вы встречаться

Математика
Из двух поселков расстояние между которыми 78 км шли одинаково со скоростью лыжники первый лыжник шел со скоростью 12 километров час а вторую со скоростью скоростью 14 километров час через сколько часов вы встречаться
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12+14=26(км/ч)-скорость сближения.                                                                 78:26=3(ч)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1. для углеводорода имеющего строение H3C-CH= CH-CH2-CH3 составьте формулы а) изомера угле??одной цепи б) гомолога с менее длинной углеродной це...
Ответить
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч.В это же время навстречу им из зи...
Ответить
Английский язык
Напишите 3 суфикса+ 3 прил.плиз срочно надо
Ответить
Английский язык
Помогите!!! Сколько времени?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста. Пункт а) . Как построить график функции , если заданн только э??от кусочек
Ответить