Помогите пожалуйста. Пункт а) . Как построить график функции , если заданн только э??от кусочек

Алгебра
Помогите пожалуйста. Пункт а) . Как построить график функции , если заданн только э??от кусочек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 Строим нужный график 2 находим на оси ох значение, которое указано. В данном случае это а) 0. б) 1 3 и стираем всю ту часть построенного графика, которая не входит в число нужных нам значений х. Т. е. если знак ≥, то стираем то, что правее данного числа, если ≤, то левее
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