Почему к мету удара для предупреждения возникновения шишки прикладывают холодны?? металлический предмет?
Биология
Почему к мету удара для предупреждения возникновения шишки прикладывают холодны?? металлический предмет?
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы шишка быстрее зажила
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