Решите уровнения 12x-x-55=0 8x-5x-3=6
Математика
Решите уровнения 12x-x-55=0 8x-5x-3=6
Ответ(ы):
Гость:
12х-х-55=0 11х=-55 х=-55/11 х=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150км. из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч. в то же время навстречу им из зи...
Математика
Стеклянная бутылка весит 550 грамм когда из бутылки вылили 1/2 часть всей воды её масса составляла 300 грамм . Сколько воды было сначала ? Сколько ...
Математика
Поезд сначала шёл 2 ч со скоростью 45 км/ч затем 3 ч со скоростью 48 км\ч и наконец еще 3 часа со скоростью 50 км\ч найди расстояние которое прошел...