составить текст из 5 предложений с глаголами- синонимами

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составить текст из 5 предложений с глаголами- синонимами
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