При делении целого числа а на 12 получается остаток 5. Какой остаток получится при делении этого числа на 4?

Алгебра
При делении целого числа а на 12 получается остаток 5. Какой остаток получится при делении этого числа на 4?
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