Где можно сейчас встретить использование 12-ричной, 24-ричной систем счисления.

Информатика
Где можно сейчас встретить использование 12-ричной, 24-ричной систем счисления.
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