ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ "НА УРОКЕ"

Гость: Гость:

Однажды на уроке русского языка ,мы писали контрольную работу.В классе была тишина.Только два хулигана Петька и Васька весь урок веселились.Прозвинем звонок и конечно ни один из них в тетраде не написал ни слова. Прошло два дня и вот наступил тот день когда будут говорить оценки по контрольной работе.Марья Петровна говорит:все молодцы справились с работой хорошо,хороших оценок много,но хочу отметит Огурцова васю и Кириченко петю ,которые не написавши ни слова,получили 2 балла. В классе начался хохот,и наверно мальчишки все таки усвоили урок!