Токарь за 1 целую три пятых часа изготавливает 16 деталей. Сколь он изготовит детал??й за 3 целых две пятых
Математика
Токарь за 1 целую три пятых часа изготавливает 16 деталей. Сколь он изготовит детал??й за 3 целых две пятых
Ответ(ы):
Гость:
1,6 ч - 16 дет 3,4 ч - х дет х=3,4*16:1,6=34
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