Токарь за 1 целую три пятых часа изготавливает 16 деталей. Сколь он изготовит детал??й за 3 целых две пятых

Математика

Токарь за 1 целую три пятых часа изготавливает 16 деталей. Сколь он изготовит детал??й за 3 целых две пятых

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