Чтобы покрасить пол площадью 16м(в квадрате) необходимо 3,2 кг краски. Сколько кг краски необходимо, чтобы покрасить пол площадью 12м ( в квадрате )
Математика
Чтобы покрасить пол площадью 16м(в квадрате) необходимо 3,2 кг краски. Сколько кг краски необходимо, чтобы покрасить пол площадью 12м ( в квадрате )
Ответ(ы):
Гость:
16 м-3,2 кг 12 м- х кг х=12*3,2:16 х=2, 4 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Что такое химикаты пожалуйста мне очень нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!