Чтобы покрасить пол площадью 16м(в квадрате) необходимо 3,2 кг краски. Сколько кг краски необходимо, чтобы покрасить пол площадью 12м ( в квадрате )

Математика

Чтобы покрасить пол площадью 16м(в квадрате) необходимо 3,2 кг краски. Сколько кг краски необходимо, чтобы покрасить пол площадью 12м ( в квадрате )

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