Чтобы покрасить пол площадью 16м(в квадрате) необходимо 3,2 кг краски. Сколько кг краски необходимо, чтобы покрасить пол площадью 12м ( в квадрате )

Математика
Чтобы покрасить пол площадью 16м(в квадрате) необходимо 3,2 кг краски. Сколько кг краски необходимо, чтобы покрасить пол площадью 12м ( в квадрате )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16 м-3,2 кг 12 м- х кг х=12*3,2:16 х=2, 4 кг
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