Морфологические узлы у клубня есть или нет?

Биология
Морфологические узлы у клубня есть или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Морфологические узлы у клубня есть.
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