Морфологические узлы у клубня есть или нет?
Биология
Морфологические узлы у клубня есть или нет?
Ответ(ы):
Гость:
Морфологические узлы у клубня есть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Информатика
Приведите ПРИМЕРЫ информации , отсортированной : а)по алфавиту б) в порядке убыван??я в) в хронологической последовательности.
Английский язык
(помогите перевести на английский,очень надо!)Он побывал в стольких странах, у нег?? было столько приключений. 2. Он узнал волшебную силу слов. 3. ...