(помогите перевести на английский,очень надо!)Он побывал в стольких странах, у нег?? было столько приключений. 2. Он узнал волшебную силу слов. 3. "Крошечный" - меньше, чем "маленький" 6.Многие ребята в нашем классе читают "зап...

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(помогите перевести на английский,очень надо!)Он побывал в стольких странах, у нег?? было столько приключений. 2. Он узнал волшебную силу слов. 3. "Крошечный" - меньше, чем "маленький" 6.Многие ребята в нашем классе читают "запоем" то есть глотают слова. 4.Ты справишься с этой работой 5.Содержание рассказа было сложным, и дети его не поняли. 7. У Мэри была обворожительная улыбка. 8. Злая волшебница заколдовала юного принца, но чары рассеялись, когда его поцеловала принцесса. 9. Джимми дал сестренке шоколадную конфету, и она тут же запихнула ее в рот. 10. Я где-то потерял свой дневник. Мы с друзьями ищем его повсюду. 11. Здание Московского Университета выглядит очень впечатляюще. 13. Какой поразительный ребенок Он читает по книге в день, он просто глотает книги. 12. Когда нина сказала, что пингвины живут на Северном плюсе, все в классе сидели,вытаращив от удивления глаза. 14. Что содержится в этой бутылке 15. Молоко стоит на столе с утра, я думаю, что оно испортилось

Автор: Гость