Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи обезьяна набрали орехов поровну и понесли маугли ну по дороге они поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по одному ореху результате они принесли орех в двое меньше чем ...

Математика
Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи обезьяна набрали орехов поровну и понесли маугли ну по дороге они поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по одному ореху результате они принесли орех в двое меньше чем собрали сколько орехов получил маугли
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