Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи обезьяна набрали орехов поровну и понесли маугли ну по дороге они поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по одному ореху результате они принесли орех в двое меньше чем ...

Математика

Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи обезьяна набрали орехов поровну и понесли маугли ну по дороге они поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по одному ореху результате они принесли орех в двое меньше чем собрали сколько орехов получил маугли

Автор: Гость