Два гнома весят столько же, сколько 3 хоббита, а два человека столько же, сколько 5 хоббита.Сколько весит человек и сколькл хоббит, если гном весит 48 кг?
Математика
Два гнома весят столько же, сколько 3 хоббита, а два человека столько же, сколько 5 хоббита.Сколько весит человек и сколькл хоббит, если гном весит 48 кг?
Ответ(ы):
Гость:
1) 48*2=96(кг)-2 гнома или 3 хоббита 2) 96:3=32(кг)-весит хоббит 3) 32*5=160(кг)-5 хоббитов или 2 человека 4) 160:2=80(кг)-весит человек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Математика
Автомобиль проехал некоторое расстояния за 3 часа со скоростью 70 км в 1 час.За скол??ко часов он проедит это расстаяния со скоростью 80 км в 1 час.