Два гнома весят столько же, сколько 3 хоббита, а два человека столько же, сколько 5 хоббита.Сколько весит человек и сколькл хоббит, если гном весит 48 кг?

Математика

Два гнома весят столько же, сколько 3 хоббита, а два человека столько же, сколько 5 хоббита.Сколько весит человек и сколькл хоббит, если гном весит 48 кг?

Автор: Гость