Мне надо подобрать слова имена существительные мужского рода.

Русский язык
Мне надо подобрать слова имена существительные мужского рода.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мальчик,палец,магазин,чай,лис,медведь,волк,стул,стол,потолок,планшет,телефон,компьютер,учебник,карандаш,пенал........
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