Помогите пожалуйста. Тема треугольники

Математика
Помогите пожалуйста. Тема треугольники
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Гость:
(180-52):2=64 (180-64):2=58
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