С двух яблонь садовник собрал 65 кг. яблок, причём с одной яблони он собрал на 17 кг. меньше,чем со второй. Сколько килограммов яблок он собрал с каждой яблони?
Математика
С двух яблонь садовник собрал 65 кг. яблок, причём с одной яблони он собрал на 17 кг. меньше,чем со второй. Сколько килограммов яблок он собрал с каждой яблони?
Ответ(ы):
Гость:
Х+Х+17=65 2Х=48 Х=24 кг собрал с первой яблони 24+17=41 кг собрал со второй яблони
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Саша купил набор цветных карандашей за 12 грн,а Коля-5 тетрадей,по 3грн каждая.Кто из мальчиков заплатил больше?Насколько больше?
Математика