С двух яблонь садовник собрал 65 кг. яблок, причём с одной яблони он собрал на 17 кг. меньше,чем со второй. Сколько килограммов яблок он собрал с каждой яблони?

Математика
С двух яблонь садовник собрал 65 кг. яблок, причём с одной яблони он собрал на 17 кг. меньше,чем со второй. Сколько килограммов яблок он собрал с каждой яблони?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+Х+17=65 2Х=48 Х=24 кг собрал с первой яблони 24+17=41 кг собрал со второй яблони
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