С двух яблонь садовник собрал 65 кг. яблок, причём с одной яблони он собрал на 17 кг. меньше,чем со второй. Сколько килограммов яблок он собрал с каждой яблони?

Математика

С двух яблонь садовник собрал 65 кг. яблок, причём с одной яблони он собрал на 17 кг. меньше,чем со второй. Сколько килограммов яблок он собрал с каждой яблони?

Автор: Гость