Кем работали родители Лермонтова?

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Юрий Петрович Лермонтов (1787-1831)Отец поэта. Окончил Первый кадетский корпус в Петербурге, в 1804г. в чине прапорщика выпущен в Кексгольмский пехотный полк, служил в том же корпусе воспитателем; в 1811г. по болезни вышел в отставку в чине капитана; в 1812г. вступил в тульское дворянское ополчение; в 1813г. находился на излечении в Витебске. Бывая в с.Васильевском, родовом имении Арсеньевых, познакомился с М.М.Арсеньевой и женился на ней. После свадьбы жил в Тарханах. Семейная жизнь родителей поэта не была счастливой. После смерти юной жены в 1817г. отношения Юрия Петровича с тещей обострились. Он уехал в свое имение Кропотово (Тульской губ.), а сына оставил на воспитание бабушке согласно условию, поставленному ею в завещании.С сыном Юрий Петрович виделся в Кропотове в 1827г., а также в Москве. Переписка Лермонтова с отцом не сохранилась. Известно завещание Юрия Петровича, в котором он впервые отметил поэтический талант сына: "... ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь дать отчет Бory! .. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце ..."Лермонтов выразил свои чувства к отцу в стихотворениях "Ужасная судьба отца и сына", "Эпитафия" ("Прости! Увидимся ль мы снова?"), "Я видел тень блаженства; но вполне ...", " Пусть я кого-нибудь люблю...".Умер Ю.П.Лермонтов 1 октября 1831 года, был похоронен в с.Шипово Тульской губернии. В 1974г. Его прах был перевезен в Тарханы и перезахоронен рядом с церковью Михаила Архистратига.Мария Михайловна Лермонтова (1795-1817)Мать поэта. Единственная дочь Михаила Васильевича и Елизаветы Алексеевны Арсеньевых. Получила домашнее образование и воспитание.Мария Михайловна, родилась "ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием... Была одарена душою музыкальною". Познакомившись у родственников в с.Васильевском с Юрием Петровичем Лермонтовым, Мария Михайловна горячо полюбила его и вышла замуж, несмотря на неодобрение матери. После свадьбы жила с мужем и матерью в Тарханах, но на время рождения сына уезжала с мужем в Москву. Семейные отношения сложились неблагополучно.Современники рассказывали о доброте Марии Михайловны, лечившей крестьян, вспоминали, что нередко она играла на фортепьяно и пела, взяв на колени сына. "Когда я был трех лет, — вспоминал Лермонтов, — то была песня, от которой я плакал... Ее певала мне покойная мать". Нежность к матери и тоска по ней нашли отражение во многих произведениях поэта.Мария Михайловна умерла от чахотки в феврале 1817г. Похоронена в Тарханах. На ее надгробном камне высечено: "Под камнем сим лежит тело М.М.Лермонтовой, урожденной Арсеньевой. Скончавшейся 1817 года февраля 24 дня в субботу. Житие ей было 21 год 11 месяцев и 7 дней".