Дано: KM=12√3 см. Вычислите длинну дуги KM (рис. 108)
Геометрия
Дано: KM=12√3 см. Вычислите длинну дуги KM (рис. 108)
Ответ(ы):
Гость:
КМ/sin 120=R/sin((180-120)/2); R=KM sin30/sin60=12 см тогда длина дуги L=2пR/(360:120)=2*3,14*12/3=25,12 см
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