24. Кислород в лабораторных условиях может быть получен разложением бертолетовой ??оли по реакции: KClO3 → KCl + O2↑ 24.1. Расставьте коэффициенты в этой реакции. В ответ запишите сумму коэффициентов. 24.2. Запишите формулу ...
Химия
24. Кислород в лабораторных условиях может быть получен разложением бертолетовой ??оли по реакции: KClO3 → KCl + O2↑ 24.1. Расставьте коэффициенты в этой реакции. В ответ запишите сумму коэффициентов. 24.2. Запишите формулу катализатора этой реакции.
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