Может ли сумма P(A)+P(B) быть больше 2?
Математика
Может ли сумма P(A)+P(B) быть больше 2?
Ответ(ы):
Гость:
Половина произведения его основания на высоту основание умножить на высоту и разделить пополам 1. половина произведения основания на высоту 2. половина произведения двух сторон на синус угла м/д ними 3. S=корень (p(p-a)(p-b)(p-c)), где р...
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