Может ли сумма P(A)+P(B) быть больше 2?

Математика
Может ли сумма P(A)+P(B) быть больше 2?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Половина произведения его основания на высоту основание умножить на высоту и разделить пополам 1. половина произведения основания на высоту 2. половина произведения двух сторон на синус угла м/д ними 3. S=корень (p(p-a)(p-b)(p-c)), где р...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте программу вычисления выражения 883.336 :218 + 2967 × 305 и решите его
Ответить
Английский язык
50 б. 10 кл. Помогите, пожалуйста!1. Выберите правильный вариант ответа. 1) Living in a foreign country can be very difficult. In contrast/ Furth...
Ответить
Алгебра
Решить уравнение: √x+4-x+2=0
Ответить
Алгебра
Как изменятся значения sina, cosa,tga,ctg, если угол a будет возрастать от 0 до п/2?
Ответить
Русский язык
К какому разряду наречий относится слово ТОЛЬКО ?
Ответить