Решить уравнение: √x+4-x+2=0
Алгебра
Решить уравнение: √x+4-x+2=0
Ответ(ы):
Гость:
Решение: √(х+4)-х+2=0 √(х+4)=х-2 Возведём обе части уравнения в квадрат: х+4=х²-4х+4 х²-4х+4-х-4=0 х²-5х=0 х(х-5)=0 х1=0 х-5=0 х2=5 Ответ: х1=0; х2=5
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