Помогите пожалуйста! 1) Почему в Южной Америке часто бывают землятрясения и извержения вулканов? 2) Объясните причины различий в рельефе западной и восточной частей материка. Существует ли взаимосвязь между размещением крупны...

География

Помогите пожалуйста! 1) Почему в Южной Америке часто бывают землятрясения и извержения вулканов? 2) Объясните причины различий в рельефе западной и восточной частей материка. Существует ли взаимосвязь между размещением крупных форм рельефа и строением земной коры? 3) Каковы закономерности размещения полезных ископаемых?

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