Помогите пожалуйста! 1) Почему в Южной Америке часто бывают землятрясения и извержения вулканов? 2) Объясните причины различий в рельефе западной и восточной частей материка. Существует ли взаимосвязь между размещением крупны...

География
Помогите пожалуйста! 1) Почему в Южной Америке часто бывают землятрясения и извержения вулканов? 2) Объясните причины различий в рельефе западной и восточной частей материка. Существует ли взаимосвязь между размещением крупных форм рельефа и строением земной коры? 3) Каковы закономерности размещения полезных ископаемых?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) потому что часть Южной Америки на Карибской плите и Анды находятся в зоне землетрусов и современного горообразования
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