С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч.Через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолётом самолёт который, через 3 часа после своего вылета перегнал вертолёт на 840 км.Найдите скорость самолёта ?
Математика
С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч.Через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолётом самолёт который, через 3 часа после своего вылета перегнал вертолёт на 840 км.Найдите скорость самолёта ?
Ответ(ы):
Гость:
А эти 2 часа до вылета самолета вертолет пролетел 210х2=420 км. за следующие 3 часа еще 210х3=630 км, т. е. всего 1050 км за 5 часов. самолет соответсвенно на 840 км больше, значит 1050+840=1890 за 3 часа, его скорость 1890/3=630 км/ч
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