Объясните значение слов:ржавая тина, луч луны, трепещущая осина

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Объясните значение слов:ржавая тина, луч луны, трепещущая осина
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