Люди!!! Кто соображает в музыке (сольфеджио),отзовитесь! Мне нужно построить цепочку аккордов ОТ НОТЫ ЛЯ И СИ ВНИЗ. От интервалов - Ум.5-3. Б.6-4. М.5-3. Ув.5-3. М.6. Б.5-3. Б.6. М.6-4. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Кто может объяснить мне ...

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Люди!!! Кто соображает в музыке (сольфеджио),отзовитесь! Мне нужно построить цепочку аккордов ОТ НОТЫ ЛЯ И СИ ВНИЗ. От интервалов - Ум.5-3. Б.6-4. М.5-3. Ув.5-3. М.6. Б.5-3. Б.6. М.6-4. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Кто может объяснить мне эту тему,так как я не была когда её проходили,но это кто уж сможет.

Автор: Гость