Люди!!! Кто соображает в музыке (сольфеджио),отзовитесь! Мне нужно построить цепочку аккордов ОТ НОТЫ ЛЯ И СИ ВНИЗ. От интервалов - Ум.5-3. Б.6-4. М.5-3. Ув.5-3. М.6. Б.5-3. Б.6. М.6-4. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Кто может объяснить мне ...
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Люди!!! Кто соображает в музыке (сольфеджио),отзовитесь! Мне нужно построить цепочку аккордов ОТ НОТЫ ЛЯ И СИ ВНИЗ. От интервалов - Ум.5-3. Б.6-4. М.5-3. Ув.5-3. М.6. Б.5-3. Б.6. М.6-4. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Кто может объяснить мне эту тему,так как я не была когда её проходили,но это кто уж сможет.
Ответ(ы):
Гость:
Мажорное трезвучие (Б53) Б3 + М3 Минорное трезвучие (М53) М3 + Б3 Мажорный секстаккорд (Б6) М3 + Ч4 Минорный секстаккорд (М6) Б3 + Ч4 Мажорный квартсекстаккорд (Б64) Ч4 + Б3 Минорный квартсекстаккорд (М64) Ч4 + М3 Уменьшенное трезвучие (Ум.53) М3 + М3 Увеличенное трезвучие (Ув.53) Б3 + Б3 Б3=2тона,3ступени М3=1.5тона,3ступени Ч4=2,5тона,4ступени пример Ум53 от ля вниз ЛЯ-ФА#-РЕ# от си вниз СИ-СОЛЬ#-ФА
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